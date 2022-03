Wilsdruff

Auf der B 173 in Kesselsdorf hat am Freitagvormittag ein Lasterfahrer seinen Auflieger während der Fahrt verloren. Er löste sich an einer leichten Steigung von der Zugmaschine und rutschte gegen die rechte Leitplanke, die einen Absturz verhinderte.

Der Fahrer stoppte am Rand der Bundesstraße. Letztlich musste der Auflieger abgeschleppt werden, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Warum sich der Anhänger selbständig machte, wird noch ermittelt

Von halk