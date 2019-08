Polizeiticker Freital - Keller eines Mehrfamilienhauses brennt In der Nacht zum Donnerstag hat ein Keller eines Mehrfamilienhauses in Freital gebrannt. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr hatte jedoch einige Hindernisse zu überwinden, bevor sie das Feuer löschen konnten.

In der Nacht zum Donnerstag hat in Freital ein Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehrleute gelangten nur durch eine schmale Öffnung in den Keller. Quelle: Roland Halkasch