Mit großem Aufwand ist am Samstag eine Landeskatastrophenschutzübung im Gebiet Schöna, Bad Schandau, Rathmannsdorf, Prossener Hafen und Leupoldishain durchgeführt worden. An dem Einsatz mit dem Namen „Schöna 2019“ waren mehr als 950 Einsatzkräfte und an die 300 Verletztendarsteller beteiligt.

Das Szenario: Am 24. August 2019 gegen 17 Uhr gerät ein EC-Zug mit etwa 300 Passagieren auf seiner Reise Richtung Prag im Elbtal in unmittelbarer Nähe zur Tschechischen Republik in einen Erdrutsch, der durch anhaltende Niederschläge ausgelöst wurde. In deren Folge wurde das Gleisbett verschüttet. Die Übung simulierte einen Massenanfall von Verletzten, die aus einer topographisch schwierigen Lage aus dem Zug gerettet, erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert werden müssen.

Übungsziel von Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen, Führungseinheiten und beteiligtem medizinischen Personal in den Krankenhäusern war es, einer großen Zahl von Unfallbetroffenen eine angemessene medizinische und sonstige Versorgung zuteilwerden zu lassen.

