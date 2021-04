Heidenau

Diebe habe in der Nacht zu Montag mehrere Autos auf dem Gelände eines Autohauses an der Hauptstraße in Heidenau beschädigt. Sie bauten Katalysatoren aus den Fahrzeugen aus.

Dabei wurden sie offenbar gestört, denn die Täter verschwanden ohne das Diebesgut. Die Polizei fand außerdem einen Rucksack mit Werkzeug am Tatort. In der Nähe wurde auch ein Mann angetroffen. Ob er etwas mit der Tat zu tun hat, wird noch geprüft.​

Von fkä