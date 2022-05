Kastenwagen und Pkw kollidieren in Freital – drei Verletzte

Freital

Ein VW Caddy und ein Opel Astra sind am Freitag auf der Coschützer Straße an der Eisenbahnbrücke in Höhe Birkigter Straße zusammengestoßen. Der Kastenwagen war gegen 16.45 Uhr in der Rechtskurve von der Straße abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Opel. Die Astra-Fahrerin und ein Mädchen im Auto wurden verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Der Caddy-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei ihm stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von 0,36 Promille fest und brachten den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Die Coschützer Straße war wegen des Unfalls gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von ttr/halk