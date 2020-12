Wilsdruff

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 36 zwischen Limbach und Wilsdruff hat sich am Mittwoch ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann gegen 13.15 Uhr nach einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Dacia-Kastenwagen verloren. Der Wagen schleuderte in den Straßengraben, überschlug sich und blieb wieder auf den Rädern stehen. Der schwer verletzte Fahrer wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Am Dacia entstand wahrscheinlich Totalschaden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt nun, was den Unfall ausgelöst hat.

Von halk/ttr