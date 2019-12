Pirna

In Pirna sind Gemüse-Diebe am Werk gewesen: Eine Dekomöhre, bestehend aus Styropor und wetterfester Farbe, die in der Regel vor Küchen Weigelt, dem Pirnaer Küchenfachgeschäft steht, ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gestohlen worden. Der etwa ein Meter hohe orangefarbene Möhren-Aufsteller ist mit rund 500 Euro beziffert worden. Eine zweite Möhre befindet sich noch an Ort und Stelle, diese haben die Langfinger nicht angerührt.

Von DNN