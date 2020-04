Hohnstein

Ein Kanalfahrzeug ist am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 165 zwischen Rathewalde und Hohnstein umgekippt. Der 27-jährige Fahrer war laut ersten Angaben auf der kurvenreichen Strecke vom Hockstein in Richtung Polenztal unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das 20 Tonnen schwere Fahrzeug verlor. Der Fahrer verletzte sich leicht und konnte sich aus dem Auto befreien.

Von DNN