Dippoldiswalde

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen wird am morgigen Donnerstag in der Dippser Heide Weltkriegsmunition sprengen. Die Panzer-, Hand- und Gewehrgranaten waren in den vergangenen Wochen bei der seit 2013 andauernden Suche nach Munitionsresten im Gebiet gefunden worden.

Weil die Granaten sehr verwittert sind, müssen sie vor Ort gesprengt werden, heißt es. Der Druck auf den Zündknopf ist für 11 Uhr in einem Waldstück bei Karsdorf geplant. Das Waldgebiet rund um die „Wolfssäule“ wird deshalb gesperrt.

Das Betreten des Gebietes ist während der Maßnahmen verboten. Auswirkungen auf den Fahrverkehr werden hingegen nicht erwartet. Zur Absicherung werden etwa 15 Polizisten des Reviers Freital-Dippoldiswalde herangezogen.

Von fkä