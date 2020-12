Bei einem Unfall auf der A 4 ist am Montagvormittag der Fahrer eines Fords schwer verletzt worden. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber.

Ford schleudert in Straßengraben – Fahrer schwer verletzt

