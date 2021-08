Junger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der B 171

Dippoldiswalde

In Dippoldiswalde ist am Montagvormittag ein junger Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben kommen. Der 18-Jährige fuhr kurz nach 9 Uhr auf der B 171 in Richtung Hennersdorf und verlor die Kontrolle über sein Motorrad.

Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Dabei verletzte sich der junge Mann so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Bundesstraße musste für gut vier Stunden gesperrt werden. Warum der 18-Jährige die Kontrolle verlor, wird noch ermittelt.

Von fkä