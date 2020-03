Struppen

Ein neunjähriger Junge ist am Sonntagmittag bei Struppen-Siedlung in ein Güllenbassin gefallen. Nach ersten Angaben spielte der Junge mit einem Freund an einem Jauchebecken an einem Versorgungsweg zwischen der Staatsstraße 169 und Struppen-Siedlung. Der Neunjährige kletterte auf den Betonring des Beckens und hinein. Er stützte rund 2,50 Meter in die feste Jauche.

Angehörige konnten das Kind befreien. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehren von Struppen, Thürmsdorf, Königstein, Leupoldishain und Pirna kamen nicht mehr zum Einsatz.

Die Mitarbeiter vom Rettungsdienst vom DRK Pirna versorgten das Kind und brachten es vorsorglich ins Klinikum Pirna. Die Polizei war vor Ort und nahm die Ermittlungen auf.

Von mf