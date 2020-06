Freital

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei einen Zeugenhinweis zu einem Vorfall in Freital. Ein Achtjähriger gab an, von einem Autofahrer auf der Oppelstraße zum Einsteigen aufgefordert worden zu sein. Der Unbekannte habe angegeben, die Mutter des Jungen sei krank.

Wie die Polizei nun berichtet, hat sich der Vorfall den Ermittlungen zufolge nicht bestätigt. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

