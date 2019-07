Pirna

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Slowaken hat am späten Sonnabend in einer Wohnung an der Gartenstraße ihren Anfang genommen. Ein 17-Jähriger geriet mit seinem drei Jahre älteren Landsmann aus bisher unbekannter Ursache in Streit. Der Ältere der beiden verließ darauf die Wohnung.

Kurz darauf fand die Auseinandersetzung in einer Wohnung an der Maxim-Gorki-Straße ihre Fortsetzung. Dort eskalierte der Streit zwischen den beiden jungen Männern. Der 17-jährige war seinem Kontrahenten gefolgt und hatte erneut die Konfrontation gesucht. Als seine gleichaltrige Begleiterin zwischen den beiden Streithähnen zu vermitteln versuchte, kam es zu einer Rangelei mit dem 17-Jährigen. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Der jugendliche Täter muss sich nun wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

Von kcu