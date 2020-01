Pirna

Zwei 13 und 14 Jahre alte Jungs sind am Montagnachmittag auf dem Gelände des ehemaligen Klinikums Pirna an der Schandauer Straße erwischt worden. Dort hatte das Duo einen Verteilerkasten in Brand gesteckt und Graffiti an Wände gesprüht.

Die Polizei fasste beide vor Ort und übergab sie an die Erziehungsberechtigten. Spraydosen und Feuerzeug hatten sie noch einstecken. Der Brand erlosch von selbst.

Von fkä