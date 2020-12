In der Dippser Heide wird wieder Weltkriegsmunition gesprengt

Dippoldiswalde

Am Mittwoch wird in der Dippoldiswalder Heide wieder Weltkriegsmunition gesprengt. Diesmal gehen 21 Panzer-, vier Handgranaten und eine Panzerfaust in die Luft.

Die Weltkriegsmunition kann nicht transportiert werden und wird daher vor Ort gesprengt. Deshalb wird von 9.30 bis 11.30 Uhr das Waldgebiet bei Karsdorf im Bereich Steinernes Messer/ Wolfssäule gesperrt. Die Durchfahrt auf der K 9011 zwischen Dippoldiswalde und Karsdorf bleibt offen.

Zuletzt war am Mittwoch vor zwei Wochen Munition in dem Waldstück gesprengt worden. In der Dippoldiswalder Heide werden recht häufig Granaten und andere Munitionsfunde gesprengt. Seit 2013 wird hier nach gefährlichen Überresten gesucht und immer wieder werden die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes fündig.

