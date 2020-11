In Struppen geblitzt: 52-Jähriger klaut mobile Radaranlage

Struppen

In der 30er-Zone an der Hohen Straße in Struppen-Siedlung wurde am Mittwochmorgen mobil geblitzt. Das hatte ein 52-jähriger Mercedesfahrer offenbar nicht bemerkt und tappte mit überhöhter Geschwindigkeit in die Radarfalle.

Damit wollte sich der Mann nicht abfinden. Er fuhr noch einige Male am Blitzer vorbei, hielt dann an und trug das Gerät samt Akku in seinen Wagen. Den anwesenden Mitarbeiter des Landratsamtes ignorierte er, verriegelte den Mercedes und fuhr davon.

Die Polizei suchte den 52-Jährigen dann zuhause auf, stellte die rund 5.000 Euro teure mobile Radarfalle sicher und fertige eine Anzeige wegen Diebstahls.

Von fkä