Ein 83-jähriger Toyota Auris-Fahrer war am Sonntagnachmittag zusammen mit seiner Ehefrau auf der Pirnaer Straße (S177) in Eschdorf in Richtung Wünschendorf unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann mit dem silbernen Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Mauer. Dadurch prallte das Auto wieder zurück auf die Fahrbahn und kam auf die Gegenspur. Dort stieß der Toyota in das Heck eines entgegenkommenden weißen Ford Transit Cuscom. Anschließend fuhr er auf den Fußweg gegen einen Zaun und in einer Einfahrt zum Stehen.

Noch vor Ort wurde versucht, den Senior wieder zu beleben. Ein Rettungshubschrauber aus Bautzen landete auf einem Grundstück neben dem Unfallort. Trotz Reanimation konnte der Notarzt wenig später nur noch den Tod des 83-Jährigen feststellen. Die Ehefrau sowie der 50-Jährige Ford-Fahrer blieben unverletzt.

Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr aus Eschdorf klemmten die Batterie ab und beseitigten ausgelaufene Flüssigkeiten. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen vor Ort. Der Verkehrsunfalldienst aus Dresden übernahm die Ermittlungen. Ein Gutachter der Dekra sicherte ebenso Spuren, dokumentierte den Unfall wie die Mitarbeiter der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden. Die Straße blieb bis gegen 18 Uhr voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf 18.000 Euro. Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme des Mannes Ursache für den Unfall. Die Polizei ermittelt.

