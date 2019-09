Bannewitz

Bei einem Unfall auf der S 191 zwischen Bannewitz und Goppeln ist eine Opel-Fahrerin am Montagmittag verletzt worden. Die Frau verlor in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über ihren Corsa, fuhr nach links in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsstraße 191 musste wegen des Unfalls gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von DNN