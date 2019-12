Dohna

Am Sonnabendabend haben Passanten in Köttewitz eine Radfahrerin bewusstlos aufgefunden. Die 52-Jährige lag auf der Kreisstraße 8763 am Abzweig Teplitzer Poststraße – und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Offenbar war die Frau von selbst gestürzt, Beamte der Polizei ermitteln allerdings zur genauen Unfallursache. Vor Ort waren ebenfalls Mitarbeiter der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden. Der Schaden am Rad ist gering, zeitweise am es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Kreuzung.

Von ffo