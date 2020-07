Radebeul

Am Meiereiweg hat es am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr gebrannt. Im Bilz-Bad stand der Imbiss in Flammen. Dabei wurde das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ersten Ermittlungen nach ist das Feuer wahrscheinlich im Bereich einer Stromzuleitung ausgebrochen. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.

Von DNN