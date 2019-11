Klipphausen

Am Montagmittag ist es auf der Wilsdruffer Chaussee in Ullendorf zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Hyundai ix20 war in Richtung Wilsdruff unterwegs, als er in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Straßengraben fuhr.

Der Kleinwagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Hyundaifahrer und seine Beifahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Hyundai entstand Totalschaden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr Klipphausen nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf und unterstützte den Rettungsdienst. Möglicherweise könnten gesundheitliche Probleme des Hyundaifahrers eine Rolle bei diesem Unfall gespielt haben. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von Roland Halkasch