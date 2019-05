Leipzig/Dresden

220 Kilogramm Marihuana, 34.000 Euro Bargeld, ein Auto, ein Sattelzug: Dem Zollfahndungsamt Dresden ist ein Erfolg gegen einen internationalen Drogenschmugglerring gelungen. Sechs Männer wurden festgenommen. Das teilte die Behörde zusammen mit der Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstagmorgen mit.

Der Schwerpunkt der Ermittlungen, die schon weit Juni 2018 liefen, lag offenbar in Leipzig. Insgesamt wurden in der Messestadt und in Berlin bereits Ende April fünf Wohnungen durchsucht, außerdem eine Lagerhalle in Mittelbrandenburg und ein spanischer Tanklastwagen. Dabei wurden die Drogen, das Bargeld sowie der Wagen und der Sattelzug sichergestellt. Das Marihuana hat laut den Ermittlern einen Straßenverkaufswert von rund 2,2 Millionen Euro.

„Es handelt sich um die größte in einem Ermittlungsverfahren des Zollfahndungsamtes Dresden sichergestellte Menge von Marihuana in den letzten zehn Jahren“, sagte Pressesprecher Frank Schröter.

Sechs Männer festgenommen

Sechs Verdächtige wurden festgenommen. Es handelt sich um Männer zwischen 22 und 45 Jahren mit deutscher, albanischer, turkmenischer und spanischer Herkunft. Alle sitzen in Untersuchungshaft, ein weiterer Haftbefehl gegen einen 44-Jährigen aus Berlin wurde wieder außer Kraft gesetzt.

Der Festgenommen wird vorgeworfen, mit Hilfe eines Logistikunternehmens Marihuana in dreistelligen Kilobereich aus Spanien nach Deutschland gebracht und dann in andere Bundesländer weiterverkauft zu haben. Im konkreten Fall wurden die Drogen vermutlich „in einem eigens dafür hergerichteten Versteck in einer Zisterne eines Tanklastwagens nach Deutschland geschmuggelt“, wie es von Zoll und Staatsanwaltschaft heißt.

Kooperation mit Behörden aus anderen Bundesländern

Die Ermittlungen gegen die Gruppe kamen demnach durch ein anderes Verfahren aus dem Jahr 2017 ins Rollen. Damals wurde in Sachsen-Anhalt ebenfalls ein Drogenschmugglerring hochgenommen.

Das Ausmaß der aktuellen Ermittlungen zeigt sich bei der Anzahl der Behörden, die eingebunden waren. Unterstützt wurde der Dresdner Zoll von den Kollegen aus Berlin-Brandenburg, Essen und Erfurt, sowie der Bundespolizei und der Polizei in Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Von luc