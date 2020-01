Pirna

Ein Polizeihund hat in der Nacht zum Mittwoch dabei geholfen, zwei Einbrecher in Pirna festzunehmen. Die beiden Männer waren von Zeugen in einem Markt an der Longuyoner Straße beobachtet worden. Die Polizei durchsuchte das Gebäude mit Unterstützung durch die Hundestaffel der Bundespolizei.

Ein Polizeihund fand die Einbrecher – zwei 29-Jährige – im Markt. Sie hatten sich an der aufgebrochenen Hintertür schon Diebesgut zurechtgelegt. Sie wurden festgenommen.

Die Polizei prüft nun, ob das Duo auch für einen Brand im Gebäude Ende Dezember und einen vorausgegangenen Einbruch Anfang Januar verantwortlich ist.

Von DNN