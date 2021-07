Bad Schandau

Auf einem Parkplatz an der Kirnitzschtalstraße ist am Sonnabendnachmittag eine Frau von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 37-Jährige nach einer Wanderung in ein Auto steigen, als aus einem daneben stehenden Kleinbus zwei Hunde auf sie sprangen.

Eines der Tiere kratzte sie und biss ihr ins Bein. Die Wunde musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 57-jährigen Hundehalter.

Von DNN