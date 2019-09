Bad Schandau

Fette Beute haben Langfinger gemacht, die in der Nacht zu Sonnabend in ein Hotel in Bad Schandau eingestiegen sind. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter an und im Hotel mehrere Türen auf und gelangten so in das Büro. Hier brachen sie einen Wandtresor auf und wurden schließlich fündig: Die Einbrecher entwendeten 25 000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von DNN