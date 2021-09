Holzbalkon in Bautzen eingestürzt – Neun Verletzte

Bautzen

Beim Einsturz eines Holzbalkons am Donnerstagabend in Bautzen sind neun Menschen verletzt worden, ein 50-Jähriger sogar schwer. Die Personen zwischen 4 und 61 Jahren standen gegen 20 Uhr auf dem Balkon an einem Mehrfamilienhaus an der Paulistraße, als die Konstruktion nachgab.

Trümmer und die Gäste, die anlässlich einer privaten Feier in der Wohnung zusammengekommen waren, stürzen bis zu drei Meter auf einen darunterliegenden Balkon. Dieser war zum Glück leer, teilte die Polizei Görlitz in der Nacht mit.

Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Der betroffene Balkon wurde gesichert. Die Statik des Hauses sei nicht betroffen.

Von fkä