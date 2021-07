Hohnstein

Auf der Oberen Straße in Hohnstein wurde am späten Dienstagabend eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt.

Die 41-Jährige war mit einem Hyundai iX30 in Richtung Ehrenberg unterwegs, als sie am Markt in einer Linkskurve aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Sie raste über ein Grundstück und prallte gegen einen dort parkenden Opel und die Hauswand eines Bergsportladens.

Die Frau verletzte sich schwer und wurde in ein Dresdner Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf etwa 15 ooo Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg