Hohnstein

Am Mittwochnachmittag ist eine Frau bei einem Unfall auf der Wartenbergstraße verletzt worden.

Der Fahrer eines Ford Focus war mit der 21-Jährigen von Hohnstein in Richtung Bastei unterwegs. In einer Kurve unweit der Hocksteinschänke verlor er die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab und fuhr einen Abhang hinunter.

Dabei wurde die Frau leicht verletzt und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Sebnitz. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Neben der freiwilligen Feuerwehr aus Hohnstein, Rathewalde und Hohburkersdorf waren auch die Mitarbeiter der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden vor Ort.

