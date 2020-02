Freital

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einer historischen Türverkleidung, die bereits Ende Oktober in Freital gestohlen worden ist. Die Verkleidung aus Kupfer stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Sie wurde mitsamt anderen Gegenständen bei einem Einbruch in ein Haus an der Burgwartstraße entwendet – vermutlich am 28. Oktober. Hinweise zum Verbleib der Verkleidung nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä