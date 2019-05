Ohorn

Ein Auto ist auf der Autobahn 4 von Dresden in Richtung Görlitz mit einer Hirschkuh zusammengestoßen. Das Tier war in der Nacht zum Sonntag in Höhe des Parkplatzes Rödertal über die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei mit. Der 77 Jahre alte Fahrer des Ford konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Der Mann und seine 82 Jahre alte Beifahrerin kamen nach dem Unfall verletzt ins Krankenhaus. Die Hirschkuh überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro.

Von dpa