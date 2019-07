Pirna

Am Donnerstagmittag ist eine Heuballenpresse auf einem Feld nahe der S 177 unmittelbar an der Anschlussstelle Pirna-Bonnewitz in Brand geraten. Kurz vor 13 Uhr stiegen schwarze Rauchwolken auf.

Die Heuballenmaschine des Typs Krone hing gerade an einem Traktor und presste gemähtes Heu zu runden Ballen, als sie plötzlich Feuer fing. Zum Löschen rückten die Feuerwehren der Pirnaer Hauptwache, Copitz, Graupa und Liebethal mit insgesamt 20 Kameraden aus.

Mithilfe von drei C-Rohren konnte die brennende Maschine, sowie 500 Quadratmeter Grasfläche gelöscht werden. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Zu Schaden kam niemand, die Presse brannte jedoch restlos aus. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von PS