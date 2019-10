Lohmen

Bei Bäumfällarbeiten einer rund 12 Meter hohen Kiefer sind in Lohmen zwei Personen von einem Ast getroffen worden. Nach ersten Erkenntnissen waren mehrere befreundete Erwachsene auf einem Grundstück damit beschäftigt, zunächst den Baum mit einer Säge von den Ästen zu befreien, damit dieser danach gefällt werden konnte. Dazu klettere ein Mann den Baumstamm nach oben und sägte nach und nach von unten nach oben die Äste ab. Diese fielen dann nach unten, wo sie beiseite geschafft worden.

Als der „Holzfäller“ mit seiner Säge dann in rund neun Metern Höhe war, passierte das Unglück. Ein rund zwei Meter langer Ast fiel nach unten erfasste dabei einen 69-jährigen Mann und eine 62-jährige Frau, die unmittelbar unter der Kiefer standen.

Zwei Rettungswagen vom ASB Lohmen und DRK Pirna und ein Notarzt wurden alarmiert. Bei dem Unfall wurde der 69-jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Dresdner Uniklinik geflogen wurde. Die 62-Jährige kam per Rettungswagen ins Krankenhaus Sebnitz. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zu klären ist, warum der Ast gerade dann nach unten fiel, als die beiden Personen darunter standen.

Nach dem Unglück wurden die Baumfällarbeiten eingestellt. Die Verletzten sollen keinen Helm getragen haben.

Von Marko Förster