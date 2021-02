Heidenau

Am Donnerstagabend sind sich auf der Siegfried-Rädel-Straße in Heidenau zwei Jugendliche und ein junger Mann in die Haare geraten. Die Auseinandersetzung zwischen den 16 und 17 Jahre alten Teenagern und einem 22-jährigen Afghanen gipfelte in Handgreiflichkeiten.

Dabei wurden sowohl der Mann als auch der jüngere Jugendliche leicht verletzt. Weitere Personen hielten den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dabei wurde er offenbar von einem 31-Jährigen geschlagen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung müssen noch ermittelt werden. Im Raum stehen die Tatbestände Körperverletzung und Bedrohung.

Von fkä