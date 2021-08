Heidenau

Polizisten des Reviers Pirna sind am Dienstagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Eine Spaziergängerin hatte die Beamten darüber informiert, dass sie in einem Waldstück an der Sedlitzer Straße alte Kriegsmunition gefunden hatte. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes nahmen sich der Sache an und entschieden, die Handgranate vor Ort zu sprengen. Dafür musste der Umkreis kurzzeitig gesperrt werden.

Von DNN