Heidenau

Am Mittwochnachmittag ist ein Lkw Iveco auf einem Tankstellengelände an der Dresdner Straße gegen einen Pkw gerollt. Der 41-jährige Fahrer des Lastkraftwagens verließ sein Fahrzeug nach dem Tanken, kurz darauf kam dieses ins Rollen und stieß gegen ein parkendes Auto so die Polizei Dresden.

Der Fahrer des Pkw, welcher gerade den Reifendruck prüfte, wurde dabei nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2 000 Euro.

Von EE