Heidenau

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am späten Samstagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Rosa-Luxemburg-Straße in Heidenau zum Ausbruch eines Brandes. Durch das Feuer wurden der Kellergang, Kellerabteile sowie Versorgungsleitungen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung. Bereits in der Nacht des 15.08. hatte es im selben Mehrfamilienhaus im Keller gebrannt.

Von fg