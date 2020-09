Heidenau

Starker Qualm und Flammen schlugen am Mittwochmorgen aus einer Wohnung im sechsten Stock eines Hauses in Heidenau. In der Wohnung an der Käthe-Kollwitz-Straße war gegen 5 Uhr zunächst das Sofa in Flammen aufgegangen, anschließend das übrige Mobiliar. Der Mieter und ein Besucher konnten sich ins Freie retten, kamen aber vorsorglich in eine Klinik.

Einsatzkräfte evakuierten die übrigen Hausbewohner. Drei wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nun wird ermittelt, warum das Feuer ausbrach.

Von M. Förster