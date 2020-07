Heidenau

Bei Zusammenstößen von drei Autos an einer Kreuzung in Heidenau sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 73-jähriger BMW-Fahrer war gegen 9.15 Uhr an der Haupt-/Ecke Mozartstraße auf einen haltenden Transporter aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der Senior hatte noch versucht auszuweichen und war auf die Gegenspur geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen.

Die 41-jährige Passatfahrerin und der Unfallverursacher erlitten schwere Verletzungen. Die Schadenshöhe schätzte die Polizei auf etwa 46 000 Euro. Die Hauptstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von ttr