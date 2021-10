Heidenau

In einem LKW in Heidenau sind am Donnerstagvormittag 30 Liter Purin ausgelaufen. 51 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Dresden und Umgebung mussten das stark ätzende Reinigungsmittel beseitigen.

Bemerkt hatte der LKW-Fahrer den kaputten Behälter mit der Chemikalie erst beim Ausladen in Heidenau. Zuvor hatte er nach eigenen Aussagen eine Gefahrenbremsung nahe Rossendorf gemacht, dabei sei die Ladung verrutscht.

Nachdem der Fahrer die Feuerwehr verständigt hatte, rückten 51 Einsatzkräfte aus ganz Dresden und Umgebung an, sowie auch der Rettungsdienst und die Polizei.

Die Feuerwehrleute sperrten den Bereich um den Lkw ab. Das stark ätzende Purin, was normalerweise zur Reinigung von Melkanlagen genutzt wird, wurde mit Chemikalienbindemittel aufgenommen.

Es befanden sich noch weitere verschiedene Chemikalien auf dem Lkw, deren Behälter blieben jedoch unversehrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Von BW