Wilsdruff

Am Montagabend hat ein Streifenbeamter des Polizeireviers Dresden-West auch außerhalb seines Dienstes besondere Umsicht gezeigt.

Der 41-jährige Polizeihauptkommissar war auf dem Heimweg nach Kesselsdorf. Dabei stellte er einen Rover Freelander auf der Straße Talblick fest. Auto und Kennzeichen passten zu einem Fall, den er aus seinem Dienst kannte.

Demnach war das Fahrzeug in der Nacht zum 9. Januar 2019 nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Maxim-Gorki-Straße in Wilsdruff gestohlen worden. Zudem hatte man mit dem Wagen mindestens zwei Tankbetrügereien in Dresden begangen.

Als kur darauf ein Mann mit dem Rover wegfahren wollte, griff der Beamte ein und machte ihn dingfest. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen und befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Einbruchs, des Autodiebstahls sowie zweifachen Tankbetrugs ermittelt.

Von PS