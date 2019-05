Dresden

In Radebeul haben Unbekannte insgesamt sieben Hakenkreuze an die Hauswand eines leerstehenden Gebäudes gesprüht. Die verfassungsfeindlichen Symbole seien mit schwarzem Farbspray auf die Fassade aufgebracht worden, teilte die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mit.

Der Sachschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung, hieß es.

Von PS