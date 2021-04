Hainichen: Sexueller Missbrauch eines 14-Jährigen

Hainichen

Am Mittwochabend wurde ein 33-Jähriger nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt mit einem 14-Järhigen vorläufig festgenommen. Zeugen wurden in der Straße Ottendorfer Hang auf einen Mann und einen Jungen aufmerksam, die sich unterhalb eines Hochparterre-Balkons mit heruntergelassenen Hosen aufhielten. Da der Mann augenscheinlich sexuelle Handlungen mit dem Jungen vollzog, machten die Zeugen auf sich aufmerksam und riefen dem Mann zu, von dem Jungen abzulassen.

Der Junge und der Mann verschwanden daraufhin. Die alarmierten Polizisten fanden den Jungen in der Nähe des Tatortes. Er bestätigte die beobachteten Handlungen und gab den Beamten einen Hinweis zum Wohnort des Tatverdächtigen. In der Asylunterkunft in der Straße Ottendorfer Hang konnte die Polizei den Verdächtigen stellen und vorläufig festnehmen. Die Behörden ermitteln nun wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. Der Junge wurde noch am Abend medizinisch betreut.

Von tik