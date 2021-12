Großröhrsdorf

Weil ein 31-Jähriger in einer Wohnung an der Ungerstraße in Großröhrsdorf randaliert hatte und mutmaßlich bewaffnet war, sind am Montagabend die speziell ausgebildeten LebEl-Kräfte der Polizei Görlitz angerückt. Die Abkürzung steht für „lebensbedrohliche Einsatzlagen“.

Es habe wohl einen Streit gegeben, teilte eine Polizeisprecherin auf DNN-Anfrage mit. Der Randalierer verließ daraufhin die Wohnung und bezog Quartier in einer 50 Meter weit entfernten Garage. Dort trafen die Einsatzkräfte den Mann schließlich an, der tatsächlich bewaffnet war – allerdings mit einem Schlagring und vermutlich einer Schreckschusswaffe.

Die Polizisten nahmen den Mann mit und führten einen Alkoholtest durch, der einen Wert von rund 2,1 Promille ergab. In Gewahrsam befindet sich der 31-Jährige derweil nicht mehr, sieht sich aber mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung konfrontiert.

Ob noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz hinzukommt, sei noch nicht abschließend geklärt, so die Polizeisprecherin weiter. Der Einsatz dauerte bis etwa 23 Uhr.

Von ffo