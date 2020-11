Großröhrsdorf

Die Polizei in Kamenz sucht Zeugen im Zusammenhang mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Großröhrsdorf. Bereits am Nachmittag des 22. Oktober hatte eine 51-Jährige ihr Fahrrad vor dem Haupteingang eines Einkaufsmarktes an der Pulsnitzer Straße im Fahrradständer abgestellt.

Während der Heimfahrt kippte plötzlich der Lenker des Fahrrads nach unten. Eine 51-Jährige hatte ihr Fahrrad am Donnerstagmittag, den 22. Oktober 2020 vor dem Haupteingang eines Einkaufmarktes an der Pulsnitzer Straße in den Ständer gestellt. Während der Heimfahrt mit dem Zweirad kippte plötzlich der Lenker nach unten. Nur durch eine Notbremsung und einen Absprung konnte die Frau einen Sturz verhindern. Dennoch verletzte sie sich dabei leicht.

Eine Fachwerkstatt überprüfte das Fahrrad im Anschluss und gelangte zu der Feststellung, dass Unbekannte bewusst an den Verschraubungen des Lenkers manipuliert haben müssen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wie Personen sich an dem Rad zu schaffen machten.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Kamenz unter der Telefonnummer 03578 352 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von kcu