Großröhrsdorf

In der Kleinstadt Großröhrsdorf im südwestlichen Teil des Landkreises Bautzen ist am frühen Mittwochabend offenbar eine Jugendliche getötet worden. Nach ersten Informationen wurde das Mädchen an ei­nem Garagenkomplex an der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit Stichverletzungen aufgefunden. Die junge Frau starb nach erfolglosen Reanimationsversuchen auf dem Weg ins Krankenhaus.

Bislang ist nicht bekannt, wer hinter der Tat steckt. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot und Spürhunden. Die Ermittlungen zum Tathergang wurden aufgenommen.

Von CE