Großröhrsdorf

In der Kleinstadt Großröhrsdorf im südwestlichen Teil des Landkreises Bautzen ist am frühen Mittwochabend offenbar eine Jugendliche getötet worden. Nach ersten Informationen wurde das Mädchen an ei­nem Garagenkomplex an der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit Stichverletzungen aufgefunden. Mehrere Medien berichten, die Jugendliche sei mit einem Messer attackiert worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher bislang nicht.

Die 16-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie später starb. Bislang ist nicht bekannt, wer hinter der Tat steckt. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot und Spürhunden nach einem männlichen Tatverdächtigen, wie ein Sprecher am Mittwochabend sagte.

Es ermittle die Mordkommission. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt. Zu Motiv, Tatwerkzeug und dem weiteren Hergang konnte der Sprecher keine Angaben machen.

Von CE/dpa