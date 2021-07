Großröhrsdorf

Eine komplett betrunkene Frau haben Beamte am Freitagnachmittag in Großröhrsdorf aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, hatte die 46-Jährige ihren Toyota so auf der Lutherstraße geparkt, dass die gesamte Fahrbahn blockiert war.

Der Grund für dieses recht eigenwillige Parkmanöver war schnell gefunden. Ein Alkoholtest brachte ein Ergebnis von mehr als vier Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der Frau sicher.

Von DNN