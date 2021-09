Großröhrsdorf

Nach dem gewaltsamen Tod eines 16 Jahre alten Mädchens in Großröhrsdorf in Ostsachsen kommt der 15-jährige Tatverdächtige in die geschlossene Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses. Das ordnete am Freitag ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Bautzen an, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Görlitz mit.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor beim Amtsgericht Haftantrag wegen Totschlags gestellt. Sie sieht einen dringenden Tatverdacht. Der Jugendliche war am Donnerstag festgenommen worden. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und den sonstigen Tatumständen würden andauern, hieß es.

Die Ermittler nahmen noch am Freitag die Wohnung des mutmaßlichen Täters in der Kleinstadt weiter unter die Lupe. „Die Durchsuchung wird heute fortgesetzt“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage am Freitagvormittag.

Das Mädchen war am 15. September nach einem Hinweis schwer verletzt in einem Garagenkomplex gefunden worden. Sanitäter und Notärzte hatten sie reanimiert, sie starb jedoch im Krankenhaus - laut Obduktionsergebnis an Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich aus der Oberschule. In welcher Beziehung sie zueinander standen, ist ebenso noch unbekannt wie Hintergründe, Motiv, Tathergang und -umstände.

Von RND/dpa