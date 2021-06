Großenhain: Mopedfahrer nach Flucht verletzt

Großenhain

Am Sonntagabend ist ein Mopedfahrer (16) bei einer Verfolgungsfahrt schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der Mopedfahrer an der Kreuzung Großraschützer Straße/Priestewitzer Straße aufgefallen, da er über eine rote Ampel gefahren war. Der Aufforderung der Polizisten zu stoppen, ignorierte der Jugendliche und fuhr mit seine Simson davon.

Am Weißnitzer Weg kam es zu einem Unfall, bei dem der 16-Jährige schwer verletzt wurde. Er kam umgehend in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Von tik